MI vs RR: रियान पराग ही बन जाते सबसे बडे़ विलेन, अगर नहीं कामयाब होती ये चाल! जिसने पलट दी बाजी

इसके बाद ध्रुव जुरेल और दासुन शनाका ने टीम के लिए कुछ उपयोगी पारियां खेलीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पारी जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) ने खेली। उन्होंने सातवें नंबर पर आकर 15 गेंदों में 32 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 1 चौका और 3 छक्के लगाए। उनकी इस पारी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 205 रन तक पहुंचने में सफल रही।मुंबई के वानखेडे स्टेडियम में यह लक्ष्य आसान नहीं था और मुंबई इंडियंस की टीम 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर सिर्फ 175 रन ही बना सकी। इस तरह राजस्थान रॉयल्स ने 30 रन से मुकाबला जीतकर अंतिम चार में अपनी जगह पक्की कर ली। इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स, केकेआर और पंजाब किंग्स के प्लेऑफ में पहुंचने की संभावनाएं पूरी तरह खत्म हो गईं।