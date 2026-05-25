DC vs KKR: दिल्ली कैपिटल्स ने जीत के साथ किया अपने सफर का अंत, ईडन गार्डन्स में केकेआर को 40 रनों से हराया

DC vs KKR Highlights: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के अंतिम लीग मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 40 रन से हराकर अपने अभियान का शानदार अंत किया। ईडन गार्डन्स में खेले गए इस मुकाबले में दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 203 रन बनाए और फिर केकेआर को 163 रन पर समेट दिया।