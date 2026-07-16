FIFA World Cup 2026: अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर फाइनल में बनाई जगह, स्पेन से होगा खिताबी मुकाबला

फीफा वर्ल्ड कप (FIFA World Cup) 2026 के दूसरे सेमीफाइनल मैच में अर्जेंटीना (Argentina) ने इंग्लैंड (England) को हराते हुए फाइनल में जगह बना ली है। अर्जेंटीना ने यह मैच 2-1 से जीतते हुए इंग्लैंड के वर्ल्ड कप जीतने के सपने को तोड़ दिया। इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन (Anthony Gordon) ने दूसरे हाफ में मैच के 55वें मिनट में गोल दागते हुए अपनी टीम को बढ़त दिला दी। लेकिन फिर अर्जेंटीना ने शानदार कमबैक किया। एंज़ो फर्नांडीज़ (Enzo Fernández) ने 85वें मिनट में अर्जेंटीना के लिए पहला गोल दागा और टीम की वापसी कराई। फिर लौतारो मार्टिनेज़ (Lautaro Martínez) ने इंजरी टाइम के दूसरे मिनट (90+2') में गोल दागते हुए अर्जेंटीना की जीत सुनिश्चित कर दी।