ENG vs ARG Semifinal: मेसी बनाम बेलिंगहैम की महाजंग, जानें भारत में कब और कहां देखें फीफा वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल

FIFA World Cup 2026, ENG vs ARG Semifinal Live Streaming: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला फुटबॉल जगत की दो सबसे बड़ी दुश्मन टीमों के बीच होने जा रहा है। अटलांटा के मर्सिडीज-बेंज स्टेडियम में इंग्लैंड और अर्जेंटीना की टीमें आमने-सामने होंगी। इस मैच को जीतने वाली टीम रविवार को होने वाले फाइनल में स्पेन से भिड़ेगी, जो पहले ही फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल का टिकट पक्का कर चुका है।