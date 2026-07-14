14 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फुटबॉल

FIFA World Cup 2026: क्या फिर भिड़ेंगे अर्जेंटीना और फ्रांस? सेमीफाइनल की जंग ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें

FIFA World Cup 2026 Semifinals: फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। अटलांटा के मर्सिडीज-बेंज स्टेडियम और डलास के एटीएंडटी (AT&amp;T) स्टेडियम में होने वाले सेमीफाइनल मुकाबलों में अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से और फ्रांस की टक्कर स्पेन से होगी। क्या 2022 की तरह इस बार भी अर्जेंटीना-फ्रांस का फाइनल दिखेगा या स्पेन और इंग्लैंड बाजी मारेंगे?
3 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

Jul 14, 2026

FIFA World Cup 2026 Semifinals , messi vs mbappe

किलियन एम्बापे और लियोनल मेसी (Photo - X/@FIFA)

FIFA World Cup 2026 Semifinals: चार साल पहले (2022) अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच हुआ फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच फुटबॉल इतिहास के सबसे बेहतरीन मैचों में से एक माना जाता है। उस मुकाबले में पेनल्टी शूटआउट के बाद लियोनल मेसी ने आखिरकार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई थी, तो दूसरी तरफ फ्रांस के किलियन एम्बापे ने फाइनल में हैट्रिक मारकर इतिहास रच दिया था। अब 2026 वर्ल्ड कप में जब केवल आखिरी चार टीमें बची हैं, तो फुटबॉल प्रेमियों के बीच एक बार फिर उसी फाइनल के दोहराए जाने की चर्चा तेज हो गई है।

पहले से ज्यादा संतुलित अर्जेंटीना

इस टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना का सफर काफी मुश्किलों भरा रहा है। उन्हें नॉकआउट मैचों में आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। अर्जेंटीना ने केप वर्डे और मिस्र (इजिप्ट) जैसी टीमों के खिलाफ कांटे के मुकाबले जीते और फिर क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड को हराया। हालांकि मेसी अब भी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन इस बार अर्जेंटीना की टीम पहले से ज्यादा संतुलित नजर आ रही है। जूलियन अल्वारेज, लाउतारो मार्टिनेज और एंजो फर्नांडीज जैसे खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। कोच लियोनल स्कालोनी की यह टीम अब किसी एक खिलाड़ी के भरोसे नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में ढलने के लिए तैयार दिखती है।

2022 में चैंपियन बनने के बाद इन खिलाड़ियों का आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ है। वे दबाव के समय में भी मैदान पर शांत रहते हैं और अगर पहले हाफ में पिछड़ भी जाएं, तो शानदार वापसी करना जानते हैं।

फाइनल से पहले स्पेन है बड़ी चुनौती

दूसरी तरफ, फ्रांस की टीम हमेशा की तरह टूर्नामेंट के मैचों के लिए पूरी तरह तैयार दिख रही है। कोच डिडिएर डेशचैम्प्स ने एक बार फिर ऐसी टीम तैयार की है जिसमें रफ्तार, बेहतरीन तकनीक और अनुभव का शानदार तालमेल है। किलियन एम्बापे भले ही फ्रांस के सबसे बड़े स्टार हैं, लेकिन अब उनका अटैक केवल एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं है। ओस्मान डेम्बेले जैसे खिलाड़ियों ने भी आगे बढ़कर जिम्मेदारी ली है, जिससे फ्रांस का अटैक हर तरफ से खतरनाक हो गया है। उनका डिफेंस भी लाजवाब रहा है, जिसने पूरे टूर्नामेंट में अब तक सिर्फ एक गोल खाया है। लेकिन, सीधे अर्जेंटीना और फ्रांस के फाइनल की उम्मीद करना बाकी दो टीमों की काबिलियत को कम आंकना होगा।

इंग्लैंड का रहा दमदार प्रदर्शन

इंग्लैंड की टीम थॉमस ट्यूशेल की देखरेख में बेहद मजबूत बनकर उभरी है। यह टीम जरूरत पड़ने पर डिफेंसिव खेल खेलकर भी मैच जीतना जानती है और मौका मिलने पर विरोधियों को पस्त करने का दम भी रखती है। हैरी केन के साथ जूड बेलिंगहैम टीम के नए लीडर बनकर उभरे हैं और यह दोनों खिलाड़ी गोल्डन बूट की रेस में भी चौथे पायदान (6-6 गोल के साथ) पर है। पूरी टीम के इस दमदार प्रदर्शन ने इंग्लैंड के फैंस में 1966 के बाद एक बार फिर वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद जगा दी है।

वंडर-किड यमाल के भरोसे स्पेन

वहीं स्पेन की चुनौती भी बेहद कड़ी है। युवाओं के जोश और कमाल की रणनीति के दम पर स्पेन इस टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक टीमों में से एक साबित हुई है। जहां सबका ध्यान युवा स्टार लामिन यमाल पर है, वहीं स्पेन का मजबूत डिफेंस उनकी असली ताकत रहा है। उन्होंने गेंद को अपने कब्जे में रखकर मैच को कंट्रोल किया है और विरोधियों के लिए उनके डिफेंस को भेदना नामुमकिन सा रहा है। स्पेन ने भी इस टूर्नामेंट में सिर्फ एक गोल खाया है और सेमीफाइनल में वे फ्रांस के अटैक की कड़ी परीक्षा लेंगे।

अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच दोबारा फाइनल मैच होने की उम्मीद तो है, लेकिन इसे तय मान लेना जल्दबाजी होगी। इस वर्ल्ड कप ने दिखा दिया है कि टीमों के बीच अंतर बहुत कम है और सेमीफाइनल में पहुंची चारों टीमें ट्रॉफी जीतने की पूरी हकदार हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

FIFA World Cup 2026

Updated on:

14 Jul 2026 06:12 pm

Published on:

14 Jul 2026 06:12 pm

Hindi News / Sports / Football News / FIFA World Cup 2026: क्या फिर भिड़ेंगे अर्जेंटीना और फ्रांस? सेमीफाइनल की जंग ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें

बड़ी खबरें

View All

फुटबॉल

खेल

ट्रेंडिंग

FIFA World Cup 2026

20 साल बाद वर्ल्ड कप में टकराएंगी फ्रांस और स्पेन, जानिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन

France vs Spain Semifinal, FIFA World Cup 2026, FRA vs SPA Predicted XI,
फुटबॉल

FIFA Golden Boot Race 2026: एम्बापे और मेसी के बीच फंसा गोल्डन बूट, जानें कौन है इस बार रेस में सबसे आगे

FIFA World Cup 2026, Golden Boot Race
फुटबॉल

France vs Spain Semifinal 2026: क्या गोल्डन बूट विनर एम्बापे फ्रांस को ले जाएंगे फाइनल में? 20 साल बाद स्पेन से महामुकाबला आज

France vs Spain semifinal 2026, Kylian Mbappe golden boot, Lamine Yamal Spain football, FIFA World Cup 2026 Dallas Stadium, France vs Spain head to head, World Cup football semifinal today
फुटबॉल

FIFA 2026 ENG vs ARG: 24 साल बाद विश्व कप में भिड़ेंगे इंग्लैंड और अर्जेंटीना, दिग्गज रूनी ने मेसी को बताया कमज़ोर कड़ी

FIFA World Cup 2026 top scorers , Lionel Messi goals FIFA World Cup 2026 , Golden Boot race World Cup 2026 , Argentina vs Egypt World Cup 2026 , Kylian Mbappe vs Erling Haaland goals
फुटबॉल

FIFA World Cup 2026: ‘राउंड ऑफ 32’ से बाहर होने के बाद सेनेगल ने हेड कोच पापे थियाव को हटाया

Senegal team
फुटबॉल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.