France vs Spain Semifinal 2026: क्या गोल्डन बूट विनर एम्बापे फ्रांस को ले जाएंगे फाइनल में? 20 साल बाद स्पेन से महामुकाबला आज

FIFA World Cup, France vs Spain semifinal 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पहला और सबसे बड़ा सेमीफाइनल बुधवार देर रात 12:30 बजे डलास स्टेडियम में खेला जाएगा। पूरे 20 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में फ्रांस और स्पेन की टीमें आमने-सामने होने जा रही हैं। इस महामुकाबले में सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि क्या पिछले वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट जीतने वाले फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बापे अपनी टीम को एक बार फिर फाइनल का टिकट दिला पाएंगे?