FIFA 2026 Semifinal: लगातार तीसरी बार सेमीफ़ाइनल खेलेगा फ्रांस, 16 साल बाद स्पेन ने बनाई जगह, जानें किसका पलड़ा भारी

स्पेन और फ्रांस के बीच मुकाबले हमेशा रोमांचक और सांस रोक देने वाले होते हैं। इन दोनों टीमों के बीच अब तक 38 मुकाबले खेले गए हैं। इसमें स्पेन का पलड़ा भारी रहा है। स्पेन ने 18 मैच जीते हैं, जबकि फ्रांस को 13 मैचों में जीत मिली है। 7 मैच ड्रॉ रहे हैं। गोल के मामले में भी फ्रांस पीछे है। स्पेन ने इन मैचों में 71 गोल किए हैं, जबकि फ्रांस ने 44 गोल किए हैं।