FIFA World Cup 2026: स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह, अब फ्रांस से होगी टक्कर

फीफा वर्ल्ड कप (FIFA World Cup) 2026 में क्वार्टरफाइनल राउंड के दूसरे मैच में स्पेन (Spain) ने बेल्जियम (Belgium) को हराते हुए सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर लिया है। स्पेन ने यह मैच 2-1 से जीता और बेल्जियम की चैंपियन बनने की उम्मीदों को तोड़ दिया। स्पेन के लिए फेबियन रुईज़ (Fabián Ruiz) ने मैच के पहले हाफ के 30वें मिनट में गोल दागते हुए अपनी टीम को बढ़त दिला दी। हालांकि स्पेन की यह बढ़त ज़्यादा समय तक नहीं रही, क्योंकि चार्ल्स डी केटेलेयर (Charles De Ketelaere) ने हाफ टाइम से पहले मैच के 41वें मिनट में गोल दागते हुए बेल्जियम की मैच में वापसी करा दी। हालांकि दूसरा हाफ खत्म होने से कुछ देर पहले मैच के 88वें मिनट में मिकेल मेरिनो (Mikel Merino) ने स्पेन के लिए दूसरा गोल दागते हुए अपनी टीम को एक बार फिर आगे कर दिया और साथ ही जीत भी सुनिश्चित कर दी।