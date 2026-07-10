FIFA Golden Boot Race 2026: क्या किलियन एम्बापे फिर तोड़ेंगे लियोनल मेसी का सपना? गोल्डन बूट की रेस में निकले आगे

FIFA Golden Boot Race 2026: इस बार का फुटबॉल वर्ल्ड कप इतिहास रचने की राह पर है। आमतौर पर वर्ल्ड कप में 6 गोल करना गोल्डन बूट जीतने के लिए काफी माना जाता था। साल 1986 में गैरी लिनेकर से लेकर 2018 में हैरी केन तक, लगभग हर बड़े खिलाड़ी ने 6 गोल के आंकड़े के साथ ही इस चमचमाती ट्रॉफी पर कब्जा किया है। साल 1970 से 2022 के बीच सिर्फ एक बार ब्राजील के रोनाल्डो (2002) ने इस आंकड़े को पार किया था। लेकिन इस बार का टूर्नामेंट बड़ा है, मैच ज्यादा हैं और खिलाड़ियों का जोश भी सातवें आसमान पर है।