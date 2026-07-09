FIFA World Cup 2026 Quarter Final Schedule: इन 4 मैचों पर रहेगी पूरी दुनिया की नजर, हारे तो शायद संन्यास ले सकते हैं ये दिग्गज!

FIFA World Cup 2026 Quarter Final Schedule: FIFA वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल की तस्वीरें पूरी तरह साफ हो चुकी हैं। अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड ने आखिरी दो टिकटों पर कब्जा कर लिया है। अब टूर्नामेंट में सिर्फ 8 टीमें बची हैं। इस बार कई बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं, जहां जर्मनी और नीदरलैंड जैसी टीमें पहले ही बाहर हो चुकी हैं। अब मुकाबला आर-पार का है, क्योंकि यहां हारने का मतलब है टूर्नामेंट से बाहर होना और शायद लियोनेल मेसी जैसे दिग्गजों का आखिरी वर्ल्ड कप मैच होना। नीचे देखें सभी चारों मैचों का पूरा शेड्यूल, तारीख और भारतीय समयानुसार (IST) उनका वक्त।