फीफा विश्व कप: आपसी झगड़े में अलग-थलग पड़े रोनाल्डो, टीम के खिलाडिय़ों ने ही नहीं दिया साथ

Ronaldo- पुर्तगाल के दिग्गज खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की विश्व कप से आंसुओं के साथ विदाई हुई। स्पेन के खिलाफ 0-1 से मिली हार के साथ ही उनकी टीम विश्वकप से बाहर हो गई। इस हार से पुर्तगाल के प्रशंसक मायूस हैं। रोनाल्डो को दुखी होकर रोते हुए देखना भी उनकी निराशा बढ़ा रहा है। इस महत्वपूर्ण मैच में वे एक भी गोल नहीं कर सके थे। पुर्तगाल की हार की परतें धीरे धीरे खुल रहीं हैं। सबसे अहम वजह रही टीम के आपसी झगड़े। रोनाल्डो अपने साथियों को प्रेरित नहीं कर सके और खुद भी अलग-थलग पड़ गए थे। टीम के खिलाडिय़ों ने भी उनका साथ नहीं दिया। रोनाल्डो के साथ टीम साथियों के असहयोग को लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चा तेज है। खिलाडिय़ों के बीच पासिंग नहीं होने से गोल के मौके नहीं बन सके।