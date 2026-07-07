15 साल की उम्र में हुई थी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की हार्ट सर्जरी; फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बीच जानिए उनसे जुड़े 7 बड़े किस्से

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप2026 (fifa world cup 2026) के राउंड ऑफ 16 में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टरफाइनल में जगह बना ली। मुकाबला लंबे समय तक बराबरी पर था, लेकिन दूसरे हाफ के इंजरी टाइम में मिकेल मेरिनो ने 90+1वें मिनट में गोल कर पुर्तगाल की उम्मीदों को झटका दे दिया। इस हार के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वर्ल्ड कप सफर एक बार फिर निराशा में बदल गया। हालांकि, रोनाल्डो की कहानी सिर्फ हार-जीत या रिकॉर्ड तक सीमित नहीं है। उनकी जिंदगी में ऐसे कई किस्से हैं, जो उन्हें फुटबॉल की दुनिया का सबसे अलग और चर्चित चेहरा बनाते हैं। आपको बताते हैं रोनाल्डो से जुड़े 7 किस्से।