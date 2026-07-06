पेनल्टी गोल दागने के बाद नॉर्वे के गोलकीपर से भिड़ गए नेमार जूनियर, मैदान पर हुई तीखी बहस

Neymar vs Orjan Nyland Controversy: न्यू यॉर्क के मेटलाइफ स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में ब्राजील को नॉर्वे के हाथों 1-2 से करारी हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में एर्लिंग हालैंड के दो गोलों की बदौलत नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए पहली बार क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। हालांकि, मैच के आखिरी पलों में ब्राजील को एक पेनल्टी मिली, जिसके दौरान नेमार जूनियर और नॉर्वे के गोलकीपर ओरिजन नाइलैंड के बीच मैदान पर जबरदस्त ड्रामा और तीखी बहस देखने को मिली।