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FIFA World Cup 2026: क्वार्टरफाइनल में पहुंचते ही इंग्लैंड को लगा झटका, दिग्गज मिडफील्डर जॉर्डन हेंडरसन अस्पताल में भर्ती

England vs Mexico: मेक्सिको पर रोमांचक जीत के बाद इंग्लैंड को बड़ा झटका लगा है। जीत का जश्न मनाते समय जॉर्डन हेंडरसन की कलाई में गंभीर चोट लग गई और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा।
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Jul 06, 2026

Jordan Henderson

जॉर्डन हेंडरसन की कलाई में लगी गंभीर चोट (फोटो- FIFA)

Jordan Henderson Injury Update: फीफा वर्ल्डकप 2026 के क्वार्टरफाइनल मुकाबले से पहले इंग्लैंड को बड़ा झटका लगा है। टीम के दिग्गज मिडफील्डर जॉर्डन हेंडरसन चोटिल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राउंड ऑफ 16 मुकाबले में मेक्सिको पर 3-2 से रोमांचक जीत के बाद इंग्लैंड की जीत के जश्न में शामिल इस खिलाड़ी का अस्पताल में इलाज जारी है।

हेंडरसन को अस्पताल में कराया गया भर्ती

मेक्सिको के खिलाफ जीत दर्ज करने के बाद जब इंग्लैंड की टीम जश्न मना रही थी, तब हेंडरसन जश्न में शामिल हुए थे। हालांकि वह मैच के लिए एक भी मिनट के लिए मैदान पर नहीं उतरे थे। इंग्लैंड के हेड कोच थॉमस ट्यूशेल ने बताया कि हेंडरसन की कलाई में गंभीर चोट लगी है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मैच खत्म होने के बाद टीम के साथ जीत का जश्न मना रहे थे। इसी दौरान वह विज्ञापन बोर्ड से नीचे गिर गए और उनकी कलाई में चोट लग गई। चोट लगने के बाद मेडिकल टीम तुरंत मैदान पर पहुंची और उन्हें स्ट्रेचर पर बाहर ले जाया गया। मैच के बाद ट्यूशेल ने बताया, "जॉर्डन गिर गए और उनकी कलाई में काफी गंभीर चोट लगी है। डॉक्टरों ने बताया है कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। यह हमारे लिए दुखद खबर है, क्योंकि जीत की खुशी के बीच उनका घायल होना अच्छा नहीं लगा।"

10 खिलाड़ियों से खेलते हुए जीता इंग्लैंड

इंग्लैंड ने यह मुकाबला बेहद मुश्किल परिस्थितियों में जीता। मैच के 54वें मिनट में डिफेंडर जेरेल क्वांसाह को रेड कार्ड मिलने के बाद टीम को बाकी मुकाबला 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। इसके बावजूद खिलाड़ियों ने शानदार जज्बा दिखाया और मेक्सिको की वापसी की कोशिशों को नाकाम करते हुए 3-2 से जीत दर्ज की।

ट्यूशेल ने अपनी टीम की तारीफ करते हुए कहा कि खिलाड़ियों ने मुश्किल समय में भी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, "हमें हर चीज की जरूरत थी। यह बहुत मुश्किल था। जिन पलों में हमें लगा कि हम लय पकड़ सकते हैं, हमें झटके लगे। यही सही सोच है। यह टीम सच में बहुत अच्छी है। जब मुश्किलें आती हैं, तो वे कभी हार नहीं मानते, वे कभी विश्वास नहीं खोते।"

उन्होंने आगे कहा कि एज्टेका स्टेडियम में मेक्सिको के खिलाफ खेलना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। उन्होंने कहा, "यह एक यादगार मैच था। खिलाड़ियों ने अपना पूरा दम लगाया। इस टीम में दिल है, हौसला है और अंत तक लड़ने का जज्बा है।"

11 जुलाई को इंग्लैंड का अगला मैच

अब इंग्लैंड का सामना 11 जुलाई को क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे से होगा। इंग्लैंड और नॉर्वे के बीच अब तक 12 मुकाबले खेले जा चुके हैं। दोनों देशों के बीच पहले चार मैच 1937, 1938, 1949 और 1966 में फ्रेंडली थे, और इंग्लैंड ने उन सभी को 20-2 के कुल स्कोर से जीता था।

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FIFA World Cup 2026

Updated on:

06 Jul 2026 02:48 pm

Published on:

06 Jul 2026 02:48 pm

Hindi News / Sports / Football News / FIFA World Cup 2026: क्वार्टरफाइनल में पहुंचते ही इंग्लैंड को लगा झटका, दिग्गज मिडफील्डर जॉर्डन हेंडरसन अस्पताल में भर्ती

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