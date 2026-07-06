FIFA World Cup 2026: क्वार्टरफाइनल में पहुंचते ही इंग्लैंड को लगा झटका, दिग्गज मिडफील्डर जॉर्डन हेंडरसन अस्पताल में भर्ती

मैच खत्म होने के बाद टीम के साथ जीत का जश्न मना रहे थे। इसी दौरान वह विज्ञापन बोर्ड से नीचे गिर गए और उनकी कलाई में चोट लग गई। चोट लगने के बाद मेडिकल टीम तुरंत मैदान पर पहुंची और उन्हें स्ट्रेचर पर बाहर ले जाया गया। मैच के बाद ट्यूशेल ने बताया, "जॉर्डन गिर गए और उनकी कलाई में काफी गंभीर चोट लगी है। डॉक्टरों ने बताया है कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। यह हमारे लिए दुखद खबर है, क्योंकि जीत की खुशी के बीच उनका घायल होना अच्छा नहीं लगा।"