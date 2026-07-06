FIFA 2026: फीफा वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक रिकॉर्ड, मेसी-एम्बाप्पे-हालैंड की गोल्डन ने रचा नया कीर्तिमान

रविवार को राउंड ऑफ़ 16 में अर्लिंग हालैंड ने पांच बार की चैंपियन ब्राजील के खिलाफ नॉर्वे को 2-1 से यादगार जीत दिलाकर इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। दूसरे हाफ़ के हाइड्रेशन ब्रेक के दौरान कोच स्टेल सोलबैकेन से बातचीत के बाद हालैंड का खेल पूरी तरह बदल गया। उन्होंने 79वें मिनट में एंड्रियास श्जेल्डरप के सटीक क्रॉस पर शानदार हेडर लगाकर नॉर्वे को बढ़त दिलाई। इसके बाद रेगुलर टाइम के अंतिम मिनटों में दूसरा गोल दागकर अपना 'ब्रेस' (दो गोल) पूरा किया और पहली बार नॉर्वे को फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया। मैनचेस्टर सिटी के स्टार स्ट्राइकर हालैंड मैच के अधिकांश समय शांत नजर आए, लेकिन निर्णायक क्षणों में उन्होंने अपनी टीम के लिए मैच का रुख बदल दिया। इन दो गोलों के साथ टूर्नामेंट में उनके गोलों की संख्या सात हो गई और वह स्कोरिंग चार्ट में लियोनेल मेसी और किलियन एम्बाप्पे की बराबरी पर पहुंच गए।