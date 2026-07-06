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FIFA 2026: फीफा वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक रिकॉर्ड, मेसी-एम्बाप्पे-हालैंड की गोल्डन ने रचा नया कीर्तिमान

FIFA World Cup 2026: वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार एक ही टूर्नामेंट में तीन खिलाड़ियों—अर्लिंग हालैंड, लियोनेल मेसी और किलियन एम्बाप्पे—ने सात-सात गोल कर नया रिकॉर्ड बनाया है। इससे गोल्डन बूट की रेस बेहद रोमांचक हो गई है। राउंड ऑफ़ 16 में ब्राजील के खिलाफ दो गोल कर हालैंड ने नॉर्वे को पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचाया और सात गोल के साथ मेसी और एम्बाप्पे की बराबरी कर ली।
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Rajesh Kumar Ojha

Jul 06, 2026

अर्लिंग हालैंड, लियोनेल मेसी और किलियन एम्बाप्पे

अर्लिंग हालैंड, लियोनेल मेसी और किलियन एम्बाप्पे ( फोटो- AP)

FIFA 2026: फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार एक ही टूर्नामेंट के दौरान तीन अलग-अलग खिलाड़ियों ने सात या उससे अधिक गोल करने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। अर्लिंग हालैंड, लियोनेल मेसी और किलियन एम्बाप्पे सात-सात गोल के साथ इस उपलब्धि तक पहुंच चुके हैं। इन तीनों स्टार खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन ने गोल्डन बूट की दौड़ को टूर्नामेंट का सबसे रोमांचक मुकाबला बना दिया है। तीनों अपनी-अपनी टीमों को नॉकआउट चरण में आगे बढ़ाने के साथ-साथ व्यक्तिगत सम्मान के लिए भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वर्ल्ड कप 2026 में अब तक कई चौंकाने वाले नतीजे, यादगार प्रदर्शन और शानदार गोल देखने को मिले हैं, लेकिन तीन खिलाड़ियों का एक ही संस्करण में सात-सात गोल करना इस टूर्नामेंट को और भी ऐतिहासिक व रोमांचक बना गया है।

हालैंड ने मेसी-एम्बाप्पे की बराबरी की

रविवार को राउंड ऑफ़ 16 में अर्लिंग हालैंड ने पांच बार की चैंपियन ब्राजील के खिलाफ नॉर्वे को 2-1 से यादगार जीत दिलाकर इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। दूसरे हाफ़ के हाइड्रेशन ब्रेक के दौरान कोच स्टेल सोलबैकेन से बातचीत के बाद हालैंड का खेल पूरी तरह बदल गया। उन्होंने 79वें मिनट में एंड्रियास श्जेल्डरप के सटीक क्रॉस पर शानदार हेडर लगाकर नॉर्वे को बढ़त दिलाई। इसके बाद रेगुलर टाइम के अंतिम मिनटों में दूसरा गोल दागकर अपना 'ब्रेस' (दो गोल) पूरा किया और पहली बार नॉर्वे को फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया। मैनचेस्टर सिटी के स्टार स्ट्राइकर हालैंड मैच के अधिकांश समय शांत नजर आए, लेकिन निर्णायक क्षणों में उन्होंने अपनी टीम के लिए मैच का रुख बदल दिया। इन दो गोलों के साथ टूर्नामेंट में उनके गोलों की संख्या सात हो गई और वह स्कोरिंग चार्ट में लियोनेल मेसी और किलियन एम्बाप्पे की बराबरी पर पहुंच गए।

तीन दिग्गज, एक रिकॉर्ड

वर्ल्ड कप के इतिहास में यह पहला मौका है, जब एक ही टूर्नामेंट में तीन अलग-अलग खिलाड़ियों ने सात-सात गोल करने का रिकॉर्ड बनाया है। यही वजह है कि यह उपलब्धि बेहद खास मानी जा रही है। इसके साथ ही गोल्डन बूट की रेस भी बेहद रोमांचक हो गई है। लियोनेल मेसी ने एक और शानदार वर्ल्ड कप अभियान के दम पर अपनी महानता को नई ऊंचाई दी है, जबकि किलियन एम्बाप्पे ने बड़े टूर्नामेंटों में खुद को एक बार फिर दुनिया के सबसे खतरनाक फिनिशर्स में साबित किया है। वहीं, अपने पहले वर्ल्ड कप में अर्लिंग हालैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न सिर्फ सात गोल किए, बल्कि अपेक्षाकृत कमज़ोर मानी जाने वाली नॉर्वे की टीम को पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचाकर अपनी अलग पहचान भी बनाई है।

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Updated on:

06 Jul 2026 12:01 pm

Published on:

06 Jul 2026 11:49 am

Hindi News / Bharat / FIFA 2026: फीफा वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक रिकॉर्ड, मेसी-एम्बाप्पे-हालैंड की गोल्डन ने रचा नया कीर्तिमान

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