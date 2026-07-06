पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों व विदेशियों के खिलाफ हिंसा बढ़ी, HRFP की रिपोर्ट में खुलासा

एचआरएफपी टीम की फैसलाबाद के चक नंबर 243 आरबी के निवासी ईसाई ईंट भट्ठे के मजदूर शाहबाज मसीह के मामले की जांच के अनुसार, शाहबाज ने आरोप लगाया कि उन्हें और उनके परिवार को बंधुआ मजदूरी, धार्मिक दबाव और गंभीर शोषण का शिकार बनाया गया था। उन्होंने दावा किया कि ईंट भट्ठे के मालिक ने बकाया कर्ज माफ करने के बदले परिवार पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव डाला। हालांकि कुछ रिश्तेदारों ने दबाव में आकर धर्म परिवर्तन कर लिया, लेकिन शाहबाज और उनके परिवार ने इनकार कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्ज के कारण उन्हें, उनकी पत्नी और उनके छह बच्चों को कम मजदूरी पर प्रतिदिन लगभग 2,500 ईंटें बनाने के लिए मजबूर किया गया था। इससे बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए। शाहबाज ने यह भी बताया कि अगर उन्होंने ईंट भट्ठे को छोड़ने की कोशिश की तो उन्हें हिंसा की धमकियां मिलीं।