अयातुल्ला अली खामेनेई को दुनिया ने दी अंतिम विदाई, 70 से ज्यादा देशों ने भेजे प्रतिनिधि; भारत की ओर से भी शामिल हुए कई लीडर

Iran Supreme Leader Funeral: ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में दुनिया के कई देशों की मौजूदगी देखने को मिली। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने बताया कि 70 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने अंतिम संस्कार समारोह में हिस्सा लेकर खामेनेई को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि यह समर्थन ईरान और इन देशों के संबंधों के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इस बीच भारत की ओर से भी सरकारी और राजनीतिक प्रतिनिधियों ने तेहरान पहुंचकर अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की।