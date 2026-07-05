ईरान ने बदले नियम, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर लगेगा शुल्क, केवल खास देशों को मिलेगी छूट

फजली ने कहा कि एक ऐसे देश के तौर पर जिसके समुद्री इलाके का हिस्सा होर्मुज है, हम निश्चित रूप से सर्विस फीस लेंगे। उन्होंने आगे कहा, ये नई व्यवस्थाएं होर्मुज से गुजरने की सुरक्षा सुनिश्चित करने, जहाजों की आवाजाही की निगरानी करने और साथ ही बड़ी संख्या में जहाजों से होने वाले पर्यावरणीय असर से निपटने और उसे संभालने से जुड़ी होंगी। इसके बाद उन्होंने कहा, हम निश्चित रूप से उन देशों के साथ विशेष व्यवहार करने पर विचार करेंगे जो हमारे मित्र रहे हैं और जिन्होंने मुश्किल समय में खास तौर पर हमारा साथ दिया है।