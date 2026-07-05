‘एक गोली में सब खत्म कर सकते हैं’, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर ईरान का जवाब- ‘लोगों को मारा जा सकता है, आदर्शों को नहीं’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू के दौरान अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में उमड़ी भारी भीड़ पर सवाल उठाए। डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में खामेनेई के अंतिम संस्कार में उमड़ी भारी भीड़ पर सवाल उठाए। ट्रंप ने कहा, मुझे लगा था कि लोग खामेनेई से नफरत करते हैं। हो सकता है कि ये झूठे आंसू हों। इसके बाद उन्होंने ईरानी नेतृत्व को लेकर भी बड़ा दावा किया। ट्रंप ने कहा, वे सब वहीं हैं। एक गोली से हम उन सभी को खत्म कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि तब हमारे पास बातचीत करने के लिए कोई नहीं बचेगा।