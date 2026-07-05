Trump Case: ट्रंप के पास नहीं हैं पैसे, यौन दुर्व्यवहार मामले में पीड़िता को 5 मिलियन डॉलर चुकाने के लिए कोर्ट से और समय मांगा

Trump Sexual Abuse Case Payout More Time : ईरान से उलझने में लगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ही यौन दुर्व्यवहार केस के लिए खुद समय नहीं निकाल पाए या मुकदमे की सुनवाई के लिए अधिक समय चाहने के कारण उन्होंने अपने पास पैसे न होने का तर्क दिया है। यह बात अब चर्चा का विषय है दरअसल उन्होंने यौन दुर्व्यवहार और मानहानि के लिए लेखिका ई. जीन कैरोल को दिए गए 5 मिलियन डॉलर के नागरिक मुआवजे का भुगतान करने के लिए और समय मांगा है, जिसे कैरोल की कानूनी टीम ने 'अधिक टाइम लेने के एक और हथकंडा अपनाने से ज्यादा कुछ नहीं' बताया है।