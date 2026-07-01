‘चीन-पाक से दोस्ती बढ़ाने का सुनहरा मौका’, महबूबा मुफ्ती बोलीं- ईरान के पास होर्मुज तो भारत के पास जम्मू-कश्मीर

महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की भौगोलिक स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बेहतर होते हैं और रास्ते खोले जाते हैं तो यह इलाका व्यापार और संपर्क का बड़ा केंद्र बन सकता है। उन्होंने कहा, दुनिया को देखिए, ईरान को देखिए कि उसने दुनिया का ध्यान खींचने के लिए होर्मुज का कैसे इस्तेमाल किया। इसी तरह, जम्मू-कश्मीर दक्षिण एशिया और मध्य एशिया को जोड़ने वाले एक गेटवे के तौर पर काम कर सकता है… देखिए कि पाकिस्तान अपनी रणनीतिक स्थिति का कैसे फायदे उठा रहा है।