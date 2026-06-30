‘हमें आतंकवादी कहा गया, अपने ही देश में नहीं घुसने दिया गया’, पाकिस्तान में नहीं है आजादी! विपक्षी नेताओं का आरोप

प्रदर्शनकारी सरियाब इलाके में बर्मा होटल के पास जुटे थे। उनका उद्देश्य सजा का विरोध करना और दोनों नेताओं की तुरंत रिहाई की मांग करना था। ANI के रिपोर्ट के अनुसार, प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही पुलिस ने इलाके को घेर लिया था। वहां बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, जेल वैन और वरिष्ठ अधिकारी तैनात हो गए थे। जैसे ही लोगों ने नारेबाजी शुरू की, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। महिलाओं ने गिरफ्तारी का विरोध किया तो उन पर भी कथित तौर पर लाठीचार्ज किया गया। हिरासत में लिए गए लोगों के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए।