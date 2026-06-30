‘PoK पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, तानाशाह मुनीर बर्दाश्त नहीं’ :प्रदर्शनकारियों ने भारत से संपर्क करने के खिलाफ चेताया

एक वीडियो में, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों ने कहा है कि यह इलाका पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने सेना प्रमुख आसिम मुनीर को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर तक ही सीमित नहीं हैं और विदेशों में रहने वाले लोगों ने भी कई देशों में राजनयिक मिशनों के बाहर प्रदर्शन किए हैं। विरोध प्रदर्शन करने वाले नेताओं का कहना है कि उनका अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक मुजफ्फरबाद और व्यापक क्षेत्र के संबंध में उनका राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त नहीं हो जाता।