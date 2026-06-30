होर्मुज को लेकर ईरान सख्त, कहा- किसी की दखल-अंदाजी बर्दाश्त नहीं, कोई आगे आया तो देख लेंगे

ईरान का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत को लेकर अलग-अलग दावे सामने आए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान ने बैठक की मांग की है और दोनों देशों के अधिकारी मंगलवार को दोहा में मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि, ईरान ने इस तरह की किसी सीधी बातचीत से इनकार कर दिया। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक, कतर में केवल अंतरिम समझौते को लेकर बातचीत होगी। इस चर्चा में अमेरिका सीधे तौर पर शामिल नहीं होगा।