ईरान के राष्ट्रपति का दावा, कतर से मिलेंगे 6 अरब डॉलर, डोनाल्ड ट्रंप बोले- ’10 सेंट भी नहीं मिलेगा’

Iran $6 Billion Frozen Assets: ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच तेहरान ने बड़ा दावा किया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन (Masoud Pezeshkian) ने कहा है कि कतर में जमा ईरान के 6 अरब डॉलर के फ्रीज किए गए पैसे जल्द वापस मिल सकते हैं। उन्होंने इसे ईरानी जनता की बड़ी जीत बताया है। पेजेशकियन के इस बयान के बाद एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं अमेरिका ने ईरान के इस दावे को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि अभी तक कोई भी फ्रीज संपत्ति जारी नहीं की गई है।