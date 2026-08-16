‘तस्वीर में तेवर भले कड़े हों, किम से दोस्ती शानदार है’- बोले ट्रंप, सैन्य अभ्यास के बीच उत्तर कोरिया ने दी धमकी

Donald Trump: 'चेहरे पर भले ही मुस्कान न दिख रही हो, लेकिन हमारी दोस्ती बहुत मजबूत हैं…', कुछ इसी अंदाज में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर कर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक तरफ ट्रंप किम जोंग उन के साथ अपनी दोस्ती की मिसाल दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ कोरियाई प्रायद्वीप में अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास को लेकर माहौल काफी गर्मा गया है।