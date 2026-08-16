‘एनिमल शेल्टर या बूचड़खाना?’: हजारों जानवरों की मौत के मामले में घिरे अब्दुल अल-सैयद, जानें पूरा विवाद

अक्टूबर 2015 में ब्रिटनी रॉबर्ट्स नाम की एक पूर्व कर्मचारी ने विभाग के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। उन्होंने इस एनिमल शेल्टर को 'बूचड़खाना' करार दिया था। उनका आरोप था कि जानवरों को बेहद गंदी जगहों पर रखा जाता था। उन्हें समय पर खाना नहीं मिलता था। इलाज के अभाव में वे पिंजरों में ही तड़प-तड़प कर मर जाते थे। बाद में जुलाई 2016 में शहर प्रशासन ने इस विवाद को खत्म करने के लिए रॉबर्ट्स को 63,000 डॉलर का हर्जाना दिया था।