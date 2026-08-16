ईरान से तनाव के बीच अमेरिका ने एशिया से हटाया आखिरी एयरक्राफ्ट कैरियर, चीन ने कसा तंज- दे दिया ना धोखा

दूसरी तरफ, मध्य पूर्व में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। दक्षिण लेबनान के अंसार कस्बे पर हुए इजराइली हवाई हमले में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इजराइल रक्षा बलों के अनुसार यह कार्रवाई हिजबुल्लाह द्वारा इजराइली सैनिकों पर किए गए हमले के जवाब में की गई थी। इसके अलावा, होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरते समय संयुक्त अरब अमीरात की सरकारी कंपनी एडनॉक के एक तेल टैंकर पर भी हमला हुआ। हालांकि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन यूएई ने इसका सीधा आरोप ईरान पर लगाया है।