कतर की हिरासत में तीन ईरानी पायलट? छोड़ने के अनुरोध पर अब आया दोहा का जवाब

कतर के प्रवक्ता ने बताया कि बाद में सर्च और रेस्क्यू टीमों ने एक पायलट का शव बरामद किया था। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि कतर ने शव को सौंपने के लिए ईरान से संपर्क किया था, लेकिन ऑपरेशन की जानकारी की समीक्षा करने के निमंत्रण पर तेहरान ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। प्रवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि ईरानी पायलटों को हिरासत में लिए जाने संबंधी प्रसारित किए जा रहे दावों का हम स्पष्ट रूप से खंडन करते हैं। इस विशेष समय पर इन भ्रामक बयानों से हमें आश्चर्य हुआ है।