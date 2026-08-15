मॉस्को से 900 KM दूर यूक्रेन का जोरदार हमला, रूस के स्टारलिंक जैसे सैटेलाइट सेंटर पर गिरी मिसाइल, जल उठा रॉकेट प्लांट

यह हमला रूस की राजधानी मॉस्को से लगभग 900 किलोमीटर दूर हुआ, जो यूक्रेन के सीमा से काफी अंदर है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने बताया कि समारा का यह सेंटर रॉकेट बनाता है जो रासवेट नाम के ब्रॉडबैंड सैटेलाइट नेटवर्क को लॉन्च करने के काम आता है।