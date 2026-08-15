मॉस्को से 900 KM दूर यूक्रेन का जोरदार हमला, रूस के स्टारलिंक जैसे सैटेलाइट सेंटर पर गिरी मिसाइल, जल उठा रॉकेट प्लांट

रूस में यूक्रेन का हमला। वायरल फोटो- (सोशल मीडिया/X-@DVDHolguin)
यूक्रेन की लंबी दूरी की मिसाइलों ने रूस के सबसे खास जगह पर हमला बोल दिया है। कीव ने शनिवार को दावा किया कि उसने रूस के समारा क्षेत्र में प्रोग्रेस रॉकेट सेंटर और निजनी नोवगोरोड के एक सैन्य एयरफील्ड को निशाना बनाया।
यह हमला रूस की राजधानी मॉस्को से लगभग 900 किलोमीटर दूर हुआ, जो यूक्रेन के सीमा से काफी अंदर है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने बताया कि समारा का यह सेंटर रॉकेट बनाता है जो रासवेट नाम के ब्रॉडबैंड सैटेलाइट नेटवर्क को लॉन्च करने के काम आता है।
रूस इसे स्पेसएक्स के स्टारलिंक का विकल्प बनाने की कोशिश कर रहा है। स्टारलिंक यूक्रेन में काम करता है लेकिन रूस में नहीं। इससे यूक्रेन को ड्रोन और युद्ध के मैदान में संचार का बड़ा फायदा मिलता है।
इस बीच, राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलों से इस रॉकेट सेंटर पर हमला किया गया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि रूस की युद्ध क्षमता को कम करना जरूरी है। शांति तभी आएगी जब रूस को अपने खास ठिकानों पर नुकसान साफ दिखे।
उधर, जनरल स्टाफ ने बताया कि रूस के एयरफील्ड पर भी सीधा हमला हुआ और आग लग गई। निजनी नोवगोरोड का एयरफील्ड उन विमानों का ठिकाना है जो यूक्रेन पर हमले करते हैं।
हालांकि, स्थानीय अधिकारियों ने निजनी नोवगोरोड में हमले की पुष्टि नहीं की। समारा में अधिकारियों ने कहा कि एयर डिफेंस ने बड़े मिसाइल हमले को रोका।
समारा के मेयर इवान नोस्कोव ने बताया कि औद्योगिक इलाके में कुछ नुकसान हुआ है। इमरजेंसी टीमें काम कर रही हैं। क्षेत्र के गवर्नर ने पहले कहा कि एक मिसाइल औद्योगिक जगह पर गिरी। सात घंटे बाद भी स्थिति साफ नहीं हुई।
रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर पूरा हमला शुरू किया था। इस साल ज्यादातर मोर्चे पर आगे बढ़ना धीमा पड़ा है, लेकिन रूसी सेना डोनेट्स्क क्षेत्र के शहरों की तरफ दबाव बनाए हुए है। दोनों पक्ष अब दूर के ठिकानों पर ज्यादा हमले कर रहे हैं।
रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे में उसके ड्रोन, मिसाइल और तोपखाने ने यूक्रेन के लॉजिस्टिक्स, ईंधन, ऊर्जा और ट्रांसपोर्ट ठिकानों को निशाना बनाया।
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