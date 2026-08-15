Indonesia Earthquake: इंडोनेशिया में भूकंप का विकराल रूप, अब तक 38 लोगों की मौत

झटके इतने जोरदार थे कि इमारतें गिरने लगीं और लोग सड़कों पर भागने लगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के मुताबिक, इससे अब तक कम से कम 38 लोगों की जान जा चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि कई जगहों पर बचाव दल अभी पहुंचे तक नहीं हैं।