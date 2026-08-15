शेख हसीना के बयानों से बिगड़े रिश्ते, अब भारत आ रहे तारिक रहमान, क्या सुधरेंगे हालात?

भारत में निर्वासन में रह रही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयानों को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। शेख हसीना 2024 में छात्र आंदोलन के बाद सत्ता से हटने के बाद से भारत में ही रह रही हैं। 5 अगस्त को नई दिल्ली में शेख हसीना की वर्चुअल प्रेस वार्ता को लेकर ढाका ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि भारत सरकार ने खुद को इस आयोजन से पूरी तरह अलग बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया ब्रीफिंग में साफ किया था कि यह आयोजन एक निजी मीडिया संस्था द्वारा किया गया था और भारत सरकार का इससे कोई लेना-देना नहीं है, न ही वहां रखे गए किसी भी विचार का समर्थन सरकार करती है।