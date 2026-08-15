डोनाल्ड ट्रंप ने कही होर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका का हिस्सा बनाने की बात, ईरान ने दिया करारा जवाब

ट्रंप के इस बयान पर ईरान ने करारा जवाब दिया है। कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ईरान के उप-विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी (Kazem Gharibabadi) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "ट्रंप ने कहा है कि ईरान की हार के बाद वह जल्द ही होर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका का हिस्सा घोषित कर देंगे। होर्मुज स्ट्रेट पर न तो ट्वीट से, न एयरक्राफ्ट कैरियर से, न आदेश जारी करके और न ही चुनावी भाषण से कब्ज़ा किया जा सकता है। ईरान न तो धमकियों से डरता है और न ही ताकत के दिखावे से घबराता है।"



गरीबाबादी ने आगे लिखा, "एक बार और हमेशा के लिए सच्चाई को स्वीकार कर लें। अब तक आपको (ट्रंप और अमेरिका को) रणनीतिक और भारी हार का सामना करना पड़ा है। होर्मुज स्ट्रेट ईरान का रहा है, ईरान का है और ईरान का ही रहेगा। यह जलमार्ग सिर्फ ईरान के आदेश पर ही बंद और खोला जाएगा और जब तक आप हार की सच्चाई को स्वीकार नहीं करते और अपनी काल्पनिक गलतफहमियों को नहीं छोड़ते, ईरान नाकेबंदी (होर्मुज को बंद रखना) जारी रखेगा।"