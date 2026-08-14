‘अमेरिका-इजराइल के हमलों के बावजूद हमारा परमाणु सुरक्षित’, तनाव के बीच ईरान का बड़ा दावा

खातमी ने कहा कि यह नाकामी अमेरिका के लिए शर्म की बात है और आगे भी रहेगी। उन्होंने जोर देकर बताया कि दुश्मन ईरान को पुराने जमाने में (पाषाण काल) वापस धकेलना चाहता था। लेकिन आज पूरी दुनिया देख रही है कि अमेरिकी सरकार खुद सभ्यता और लोकतंत्र के बारे में कुछ नहीं जानती।