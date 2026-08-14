Flood News: बारिश कम होने के बावजूद 4 लाख लोगों को घर खाली करने का ऑर्डर, जापान में बाढ़ से 4 की मौत के बाद बिगड़ी हालत

बता दें कि यह समय जापान में बॉन त्योहार का है, जब लोग घर लौटते हैं। लेकिन बारिश ने सब कुछ अस्त-व्यस्त कर दिया। ट्रेनें रुकीं, सड़कें बंद हुईं और हजारों लोग रात भर स्टेशनों और एयरपोर्ट पर ही गुजारे। कई लोग सरकारी इमारतों में शरण लिए हुए हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि आगे और भी बारिश हो सकती है। लोग सुरक्षित जगहों पर ही रहें।