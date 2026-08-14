फर्रुखाबाद में गंगा उत्थान पर, NDRF और PAC मौके पर, बदायूं मार्ग किया गया बंद, मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी

farrukhabad flood: फर्रुखाबाद में बाढ़ की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। सदर तहसील, अमृतपुर तहसील के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में है। फर्रुखाबाद से बदायूं जाने वाले मार्ग को बंद कर दिया गया है। जिसके लिए पुलिस की तैनाती की गई है। प्रशासन में NDRF और PAC के जवानों को लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचने के लिए लगाया है।‌ बाढ़ की चपेट में आकर 32 घर जमींदोज हो चुके हैं। करीब 62 गांव बाढ़ से प्रभावित है। प्रशासन के तरफ से बनाए गए राहत शिविर की बाउंड्री तक पानी पहुंच गया है। ‌मौसम विभाग में अगले 3 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।