UP News: फर्रुखाबाद की 2 दशक पुरानी हत्या के मुकदमे में बड़ा अपडेट! 3 तीन दोषियों को भेजा गया जेल

यह मामला मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के अलावलपुर गांव का है। घटना 5 जनवरी की सुबह की है, जब भूपेंद्र सिंह शौच से लौटकर अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान गांव के रहने वाले शिवमंगल और देवीदयाल के दो बेटे अमर पाल तथा वीरेश्वर ने उन्हें रोक लिया। शिकायत के अनुसार, तीनों आरोपियों ने पहले भूपेंद्र सिंह के साथ गाली-गलौज की और फिर लाठी-डंडों से उन पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में भूपेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्होंने शोर मचाकर मदद की गुहार लगाई।