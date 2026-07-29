फर्रुखाबाद में बेटे ने मां को ईंट से पीटकर मार डाला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के शमशाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत खुड़ना वैध गांव में दिल दहला देने वाली घटना हुई। किसी बात को देखकर मन और बेटे के बीच विवाद हो गया। देखते-देखते विवाद इतना बढ़ गया कि बेटे ने मां की ईंट से पीटने लगा। इस दौरान बचाने के लिए आगे आई पुत्री भी घायल हो गई। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी शमशाबाद थाना पुलिस और डायल 112 को दी। सूचना पाकर मौके पर जब तक पुलिस पहुंचती तब तक काफी देर हो चुकी थी। महिला की पिटाई के कारण मौत हो चुकी थी। शमशाबाद थाना पुलिस में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।