Farrukhabad: दावा- झोलाछाप 80 फीसदी मरीजों को दे रहे एनेस्थीसिया! 2 महीने के अंदर 4 प्रसूताओं की ऑपरेशन के बाद मौत

Farrukhabad News: उत्तर प्रदेशके फर्रुखाबादजिले में निजी अस्पतालों में ऑपरेशन के बाद हो रही मौतों को लेकर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जिले के 150 से अधिक अस्पतालों में ऑपरेशन किए जा रहे हैं, लेकिन एनेस्थीसिया देने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या महज 6 है। एनेस्थेटिस्ट डॉक्टरों का दावा है कि अधिकांश मरीजों को झोलाछाप लोगों के भरोसे बेहोश किया जा रहा है, जिससे मरीजों की जान जोखिम में पड़ रही है। एनेस्थेटिस्ट डॉक्टरों का दावा है कि झोलाछाप ही 80 फीसदी मरीजों को एनेस्थीसिया दे रहे हैं।