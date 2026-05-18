फर्रुखाबाद: इटावा-बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीएनजी गैस कंटेनर में लीकेज से अटकी सांसें, यातायात रोका गया

Leakage in CNG gas container on Farrukhabad National Highway: फर्रुखाबाद से निकलने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर उस समय हड़कंप मच गया। जब सीएनजी गैस कंटेनर से तेज आवाज के साथ गैस लीकेज करने लगी। आवाज सुनकर चालक ने कंटेनर को रोक दिया और मौके से निकल गया। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने यातायात को रोककर स्थिति को नियंत्रित किया। चालक को बुलाकर लीकेज को ठीक करने का प्रयास किया गया, जिसमें सफलता मिली। इस दौरान करीब 20 मिनट यातायात बाधित रहा। यह मामला इटावा-बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग का है।