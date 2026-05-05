फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे भूमि अधिग्रहण: किसानों को मिलेगा जमीन मूल्य का चार गुना मुआवजा

91-km long link expressway in Farrukhabad: फर्रुखाबाद में 91 किलोमीटर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित है। जिसके लिए भूमि अधिग्रहित की जा रही है। लेकिन सर्किल रेट के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है, जिससे उनमें नाराजगी है। इस संबंध में बीजेपी सांसद, विधायक और जिलाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्हें भूमि अधिग्रहित से संबंधित होने वाली समस्या से अवगत कराया। सांसद मुकेश राजपूत ने कहा कि वर्तमान में सर्किल रेट बाजार भाव से काफी कम है। पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में आश्वासन दिया है कि फिर से पुनः सर्वे करा कर बाजार मूल्य के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। ‌