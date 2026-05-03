हर्ष फायरिंग रोकने पर भड़का युवक, रोकने वाले को मारी गोली, निशाना चूका, लगी मासूम बच्ची को

Celebration of firing in Farrukhabad, girl gets shot: फर्रुखाबाद में हर्ष फायरिंग के दौरान चलाई गई गोली से एक मासूम लड़की घायल हो गई। जिसे उपचार के लिए नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। जहां उसका उपचार चल रहा है। बताया जाता है कि रात 11 बजे हर्ष फायरिंग कर रहे युवक को वहां मौजूद लोगों ने मना किया। इस पर युवक इतना नाराज हो गया कि उसने मना करने वाले पर ही फायर कर दिया। लेकिन निशाना चूक गया और गोली मासूम किशोरी को लग गई। यह देख मौके पर हड़कंप मच गया। मुखबिर से मिली सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच की और किसी प्रकार की शिकायत ना आने पर चौकी प्रभारी ने स्वयं तहरीर देकर मामला दर्ज कराया है पुलिस घटना की जांच कर रही है।