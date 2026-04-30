फर्रुखाबाद में वर्दी पर हमला: सिपाही को पीटा, कांग्रेस का BJP पर वार—’जब रक्षक ही लाचार, तो जीरो टॉलरेंस कहां?’

दरअसल, जसराना क्षेत्र में पुलिस महकमे को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। पुलिस लाइन फर्रुखाबाद में तैनात सिपाही राजीव कुमार बीते तीन दिनों से ड्यूटी से गैरहाजिर चल रहा था। घटना के समय वह सादे कपड़ों में पुलिस लाइन गेट के पास था। इसी दौरान मोहल्ला ग्रांटगंज निवासी चार युवक—आकाश श्रीवास्तव, आशिष उर्फ माफिया, आशु श्रीवास्तव और मौसम अली—उसे जिला जेल चौराहे के पास शराब ठेके पर ले गए। वहां सभी ने एक साथ शराब पी। नशे के दौरान कहासुनी हुई जो गाली-गलौज और मारपीट में बदल गई। आरोप है कि विरोध करने पर चारों युवकों ने सिपाही को बेल्ट और थप्पड़ों से जमकर पीटा। पूरी घटना ठेके के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। साथ ही मौजूद लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।