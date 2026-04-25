Farukkhabad News: गंगा में मछली पकड़ने गए युवक की डूबने से मौत, गांव में मचा कोहराम

जानकारी के अनुसार बिलाल अपने चार दोस्तों के साथ गंगा किनारे मछली पकड़ने गया था। सभी युवक नदी किनारे समय बिता रहे थे, इसी दौरान बिलाल नहाने के लिए पानी में उतर गया। नहाते समय वह अचानक गहरे पानी की ओर चला गया और डूबने लगा। देखते ही देखते वह तेज धारा में बहने लगा। साथियों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन गंगा की गहराई और तेज बहाव के कारण वह उनकी पकड़ से बाहर हो गया और कुछ ही पलों में नजरों से ओझल हो गया। इस घटना से वहां मौजूद सभी लोग घबरा गए और शोर मच गया।