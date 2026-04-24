सिर्फ एक दिन की दुल्हन! शादी की पहली रात को ही पति के साथ कर दिया ‘खेला’, यहां जानिए पूरा मामला

Bride Cheated Husband: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के नवाबगंज क्षेत्र में शादी का झांसा देकर जमीन हड़पने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि मैनपुरी की एक महिला ने खुद को विधवा बताकर पहले एक व्यक्ति और उसके परिवार का भरोसा जीता, फिर शादी के नाम पर करीब 6 बीघा जमीन अपने नाम करा ली। मामला तब फिर गरमा गया, जब महिला गुरुवार को ट्रैक्टर लेकर कथित जमीन जोतवाने पहुंच गई और गांव में विवाद खड़ा हो गया।