सिर्फ एक दिन की दुल्हन! शादी की पहली रात को ही पति के साथ कर दिया ‘खेला’, यहां जानिए पूरा मामला

शादी की पहली रात को दुल्हन ने किया खेला। फोटो सोर्स-Pexels
Bride Cheated Husband: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के नवाबगंज क्षेत्र में शादी का झांसा देकर जमीन हड़पने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि मैनपुरी की एक महिला ने खुद को विधवा बताकर पहले एक व्यक्ति और उसके परिवार का भरोसा जीता, फिर शादी के नाम पर करीब 6 बीघा जमीन अपने नाम करा ली। मामला तब फिर गरमा गया, जब महिला गुरुवार को ट्रैक्टर लेकर कथित जमीन जोतवाने पहुंच गई और गांव में विवाद खड़ा हो गया।
नवाबगंज के ग्राम रायपुर निवासी सुंदरलाल की पहली पत्नी उसे पहले ही छोड़कर जा चुकी थी। इसके बाद वह अपनी मां उर्मिला देवी के साथ रह रहा था। इसी दौरान करीब डेढ़ साल पहले मैनपुरी निवासी मधु चौहान नाम की महिला उर्मिला देवी के संपर्क में आई। परिवार का आरोप है कि मधु ने खुद को विधवा बताया और सुंदरलाल से शादी करने की इच्छा जताई। धीरे-धीरे उसने परिवार का विश्वास जीत लिया और विवाह की बात आगे बढ़ी।
आरोप है कि शादी का भरोसा दिलाकर महिला ने सुंदरलाल और उसकी मां को अपने पक्ष में कर लिया। इसी बीच कथित तौर पर उसने करीब छह बीघा जमीन अपने नाम दर्ज करा ली। परिजनों का कहना है कि जमीन हस्तांतरण के बाद सबकुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन शादी के तुरंत बाद हालात बदल गए।
सुंदरलाल का आरोप है कि शादी की पहली ही रात महिला ने उसके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, उसका मोबाइल फोन छीन लिया और फिर वहां से चली गई। परिवार का कहना है कि तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है, लेकिन तब तक जमीन महिला के नाम हो चुकी थी।
मामला फिर उस समय गरमा गया जब गुरुवार को महिला ट्रैक्टर लेकर खेत जोतवाने पहुंच गई। सुंदरलाल ने इसका विरोध किया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही गांव में हलचल मच गई। ग्रामीण भी मौके पर जुट गए और महिला के खिलाफ नाराजगी जताई। ग्रामीणों के विरोध और तनाव बढ़ता देख महिला वहां से लौट गई।
स्थानीय लोगों का कहना है कि समय रहते ग्रामीण एकजुट ना होते तो विवाद और बढ़ सकता था। गांव वालों ने सुंदरलाल के पक्ष में खड़े होकर महिला के कदम का विरोध किया। ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग की है।
सुंदरलाल ने मामले की सूचना पुलिस को दी है। अब पूरे प्रकरण में जमीन हस्तांतरण, कथित धोखाधड़ी और शादी के नाम पर ठगी के आरोपों की जांच की मांग उठ रही है। मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इसे रिश्तों के भरोसे के साथ धोखाधड़ी का मामला बता रहे हैं। पुलिस की आगे की कार्रवाई पर सभी की नजर बनी हुई है।
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