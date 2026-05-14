Farrukhabad News: सिगरेट के विवाद में सिपाही को दौड़ा, दौड़ाकर पीटा, 11 नामजद समेत 16 पर मुकदमा

जानकारी के अनुसार यूपी-112 में तैनात सिपाही विलसन बुधवार रात अपने मित्र हिमांशू गुप्ता उर्फ गौरव के साथ कस्बे की बर्तन वाली गली से गुजर रहा था। इसी दौरान मोहल्ले के एक युवक ने सिगरेट पीकर सिपाही की ओर फेंक दी। इस बात से नाराज होकर सिपाही ने युवक को थप्पड़ मार दिया।थप्पड़ मारने के बाद विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते कई युवक मौके पर जमा हो गए। आरोप है कि युवकों ने सिपाही को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा और उसके कपड़े तक फाड़ दिए। बचने के लिए सिपाही एक घर में घुस गया, लेकिन वहां मौजूद महिलाओं ने भी उसके साथ मारपीट कर दी।