बीच सड़क पर हाईवोल्टेज ड्रामा: ‘हटो, पैर छोड़ो…सब देख रहे हैं’, प्रेमिका के पैरों में लेट गया युवक, देखें मजेदार वीडियो

बीच सड़क पर महिला और युवक के हाईवोल्टेज ड्रामे का वीडियो वायरल होने पर सोशल मीडिया यूजर्स ने रिएक्शन दिया है। एक यूजर ने कमेंट किया- सच्चा प्यार है, तभी तो युवक इतनी शिद्दत पैरों में गिरा है। दूसरे यूजर ने कमेंट में लिखा- जरूरी नहीं है कि मामला प्रेम-प्रसंग का ही हो, कुछ और भी हो सकता है। तीसरे यूजर ने लिखा- मामला जो भी, फुल इंटरटेनमेंट है। एक अन्य यूजर ने कमेंट किया- सभी को सड़क पर ही ड्रामा करना है।