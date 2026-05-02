रिपोर्ट लिखाने थाने गया था 22 साल का युवक, अचानक तबीयत बिगड़ी और मौत, परिजनों ने किया हंगामा

तबीयत बिगड़ने के बाद परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉ. सोनल गोयल ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। परिजनों के मौत को लेकर असहमत रहने से डॉ. शरद साहू, अस्पताल अधीक्षक डॉ. सौरिन दत्ता ने भी परीक्षण कर सोनू को मृत घोषित किया। परिजनों के हंगामे के बीच डॉ. लखन दांगी, डॉ. सोनल दांगी के पैनल से पोस्टमार्टम कराया। हालांकि पोस्टमार्टम से पहले एसडीओपी शर्मा, टीआइ धाकड़ ने डॉक्टर टीम से बंद कमरे में चर्चा की। इस गुप्त चर्चा को लेकर भी तरह- तरह की बातें होती रही।