MP में खाई में गिरी बारातियों से भरी बस, घायल खुद चलकर पहुंचे अस्पताल, 3 की मौत

शहर थाना पुलिस के अनुसार, हादसे के अन्य घायलों में अजय पुत्र रामनिवास शर्मा 47 साल रतिराम का पुरा मुरैना, आरोही पुत्री विवेक सिंह तोमर 9 साल रछेड, अविका पुत्री विश्वजीत तोमर 4 साल रछेड, सतीश पुत्र बाबू सिंह राजावत 42 साल चक्कर नगर इटावा, कुलदीप पुत्र छोटे सिंह तोमर 32 साल महुआ मुरैना, संघमित्रा पत्नी पृथ्वी सिंह गहलोत 65 साल कुकर गांव हाथरस आगरा, रविता पत्नी हिमांशु तोमर 38 साल रछेड, अर्चना पत्नी अनुराग सिंह तोमर 29 साल रछेड, मन्नू पुत्र सतीश सिंह राजावत 7 साल चाकर नगर भिंड, वेदिका पुत्री सतीश सिंह राजावत 13 साल चाकर नगर भिंड , दूल्हा दिव्यांश पुत्र विक्रम सिंह तोमर 28 साल रछेड, जय पुत्र जितेंद्र सिकरवार 7 साल भोपाल, ब्रह्मा कुमार पुत्र गणपत सिंह भदौरिया 36 साल लखनपुर बासौनी आगरा यूपी, मधुराज पुत्र गिरिराज सिंह भदौरिया 20 साल अटेर रोड भिंड, आकांक्षा पत्नी विश्वजीत सिंह सिकरवार 28 साल डीडी नगर ग्वालियर, आदित्य पुत्र राजेंद्र सिंह तोमर 23 साल रछेड, सुधा पत्नी अखंड प्रताप सिंह तोमर 35 साल रछेड, आर्य पुत्र अनुराग तोमर 7 साल रछेड व शिवा पत्नी हर्षित तोमर 23 साल रछेड आदि शामिल है।