MP में शादी से लौट रहे ‘रघुवंशी परिवार’ को तेज रफ्तार डंपर ने रौंदा, 3 की मौत

परिजनों के अनुसार, जैसे ही कार बसाडी चौराहे के पास पहुंची, सामने से आ रहे डंपर क्रमांक MP 50 H 1383 के चालक ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए कार को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में 3 लोग- अनिल, राकेश और अरुण रघुवंशी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, दो लोग बुरी तरह घायल हुए है। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है जिनकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है।